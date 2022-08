Viitorul e la scoala ! Cum arata scoala in mediul rural ( II)

"Cum arata astazi scoala va arata maine tara" : Spiru Haret, intemeietorul invatamantului romanesc modernScoala de azi isi pune amprenta asupra carierei noastre. Studiul anumitor discipline, inceput cat mai de timpuriu, dezvolta dorinta de a cunoaste mai mult, sentimentul increderii in sine si dorinta realizarii in acele directii. Scoala reprezinta o societate in miniatura,un laborator care serveste tanarului lectii despre viata. Invatamantul modern se conduce dupa o filosofie a educatiei ... citeste toata stirea