Viktor Orban: Suntem in cea mai intunecata ora

Pe pagina sa de socializare (Facebook) premierul ungar Viktor Orban a transmis ungurilor un mesaj: "Aceasta este cea mai intunecata ora in care traim". Desi Donald Trump a castigat alegerile prezidentiale din tara sa, democratii inca mai conduc SUA si vor, aparent, sa-i lase noului presedinte o mostenire mai grea decat era cazul, cand a castigat alegerile prezidentiale. "Soarta noastra este direct in joc in acest conflict de razboi asa ca vom actiona gandit, previzibil, planificat si calm". ... citește toată știrea