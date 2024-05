Voleibalistii Craiovei au incheiat cu infrangere un sezon slab

Echipa de volei a Craiovei a terminat sezonul in nota in care acesta s-a desfasurat, adica sub asteptari si pretentii, fiind invinsa in deplasare de CSM Constanta in meciul decisiv pentru locul 7, scor 3-2, pe seturi: 21-25, 25-19, 25-21, 19-25, 15-11. Antrenorul Danut Pascu a folosit in acest meci jucatorii: Stohr, Cuk, Hernandez, Calin, Paez, Culafic, Diaconescu - libero, Jimenez, Ocunschi, Durski, Tarta, Capota, Cosma - libero.In play-off, voleibalistii Craiovei au pierdut, pe rand, ... citește toată știrea