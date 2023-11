Inceput de sezon sub asteptari pentru voleibalistii de la SCMU Craiova, care au pierdut al patrulea meci din ultimele cinci, doua dintre ele chiar pe teren propriu. Intr-o Polivalenta garnisita cu o suprafata de joc speciala, de cupe europene, baietii lui Dan Pascu au cedat in fata rivalei Dinamo Bucuresti, in cadrul etapei a 7-a din Divizia A1, scor 1-3 (25-22, 25-17, 17-25, 25-23). Au jucat pentru SCMU Craiova: Stohr, Cuk, Hernandez, Calin, Finolli, Krstic, Diaconescu - libero, Jimenez, Tarta, ... citeste toata stirea