Voleibalistii Craiovei, invinsi acasa de Rapid

Dupa ce zdrobise recent Rapidul, scor 3-0, in sferturile Cupei Romaniei, echipa masculina de volei a Craiovei a cedat pe teren propriu, scor 3-2, in fata formatiei giulestene. In meciul din penultima etapa a sezonului regulat, scorul pe seturi a fost: 25-23, 27-29, 25-13, 22-25, 16-14 pentru oaspetii din Sala Polivalenta.Au jucat pentru SCMU Craiova: Cuk 12 puncte, Mihalescu 15, Dukic 11, Stankov 10, Cuciureanu 8, Dulchev 4 - Banach - libero, 13, Chavers 10, ... citește toată știrea