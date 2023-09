Detinatoarea Cupei Romaniei la volei masculin, SCM Universitatea Craiova, disputa meciul pentru Supercupa Romaniei, sambata, de la ora 16 (in direct la TVR 3), in noua sala din Blaj, contra campioanei, Arcada Galati. Este meciul care deschide sezonul de volei, iar echipa lui Dan Pascu vine dupa un turneu de pregatire de la Zalau, unde a inregistrat doua victorii (3-2 cu Universitatea Cluj si 3-2 cu SCM Zalau) si o infrangere (2-3 cu Baia Mare). Craiova si-a schimbat in mare parte lotul fata de ... citeste toata stirea