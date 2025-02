Voleibalistii Craiovei s-au oprit in semifinalele Cupei Romaniei

Dupa ce au invins Rapidul, in sferturi, voleibalistii de la SCM Universitatea Craiova s-au oprit in semifinalele Cupei Romaniei. Cel care le-a stopat craiovenilor drumul spre trofeul cucerit acum doi ani a fost Laurentiu Lica, antrenorul Coronei Brasov. Lica a invins pentru a treia oara Craiova in acest sezon, acasa, in deplasare si de aceasta data pe teren neutru, in turneul de la Piatea Neamt. Totul s-a rupt pentru formatia lui Dan Pascu in finalul setului secund, cand a avut ocazia de a ... citește toată știrea