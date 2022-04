Voleibalistii Craiovei urca inca o data pe podium. Lica si compania au batut Steaua in finala pentru bronz

Echipa craioveana care rezista neintrerupt de un deceniu in top este cea masculina de volei. Desi antrenorul Dan Pascu e nevoit sa schimbe aproape integral lotul de la un sezon la altul, iar publicul nu se inghesuie la meciuri in Polivalenta, SCMU Craiova nu s-a desprins de elita an de an si n-a facut exceptie nici in actuala stagiune. Dupa ce au disputat Final Four-ul Cupei Romaniei, fiind invinsi de campioana Aracada Galati cu ajutorul vadit al arbitrilor, alb-albastrii au urcat pe podiumul ... citeste toata stirea