Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit deja la Bucuresti, astazi, la invitatia omologului sau roman Klaus Iohannis, care il primeste la Palatul Cotroceni. Vizita reconfirma sprijinul neconditionat al Romaniei pentru Ucraina, in contextul razboiului Rusiei impotriva acestei tari si este prima in calitate de presedinte al Ucrainei. Programul vizitei prevedea si o interventie in Parlamentul Romaniei, ... citeste toata stirea