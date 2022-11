Washingtonul si Moscova, discret, continua sa dialogheze!

Gazduit de insula Bali, din Indonezia, intre 15-20 noiembrie a.c., summit-ul G20 este asteptat, in principal, din perspectiva unei posibile runde de dialog, intre presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin pe tema razboiului din Ucraina. Daca recent Joe Biden a declarat ca nu are intentia sa discute cu Vladimir Putin, la summit-ul mentionat, decat poate pe seama eliberarii baschetbalistei americane, starul Brittney Griner, condamnata la 9 ani de inchisoare, in Rusia, nu ... citeste toata stirea