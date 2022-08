Weekend prelungit, la Craiova Summer Fest Spuma Party la Water Park si super showuri in Centrul Vechi

De vineri 12 august pana duminica 15 august, atmosfera se incinge in Craiova, in asteptarea festivalului IntenCity de pe Stadionul Oblemenco.Indiferent de varsta si preferinte muzicale, spectatorii care aleg sa petreaca weekendul in Craiova sunt asteptati la ultimele evenimente din proiectul Summer Fest. Conceput pentru a promova cei mai talentati artisti ai orasului, Craiova Summer Fest se desfasoara cu sprijinul institutiilor de cultura, in Centrul Vechi, dar si la Water Park.Vineri, ... citeste toata stirea