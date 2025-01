Workshop de Anestezie Regionala si Terapia Durerii (Craiova 24-25 ianuarie a.c.)

Cea de a doua editie a Zilei Mondiale a Anesteziei Regionale si a Medicinei Durerii, o initiativa a ESRA, in stransa colaborare cu societatile surori -AFSRA, ASRA Pain Medicine, AOSRA Pain Medicine si LASRA-, se tine si la Craiova de vineri 24 ianuarie, pana sambata 25 ianuarie a.c. in amfiteatrul "Ion Rosculescu" (amfiteatru hol et. 2), de la Facultatea de Medicina. Coordonator local: conf. dr. Novac Marius, medic primar ATI. Sub egida "Sa ne unim fortele pentru un viitor fara durere in ... citește toată știrea