Zece locuinte "vizitate" de un hot, in sase luni

Politisti din cadrul Politiei Orasului Filiasi au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 50 de ani, din Butoiesti, judetul Mehedinti, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat in forma continuata.Oamenii legii au efectuat doua perchezitii domiciliare, in Butoiesti, judetul Mehedinti si Branesti, judetul Gorj, pentru documentarea activitatii in dosarele penale intocmite in cauza. Au fost descoperite si ridicate in vederea cercetarilor 20 de scule si unelte mecanice, obiecte de ... citeste toata stirea