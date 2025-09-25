Editeaza

Zeljko Kopic: "La Craiova va fi un meci de titlu"

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 16:45
Derby-ul rundei a 11-a a Superligii se disputa vineri, de la ora 21.00, pe arena "Ion Oblemenco", intre Universitatea Craiova si Dinamo. Antrenorul lui Dinamo, croatul Zeljko Kopic, a prefatat duelul din Banie, spunand ca este un meci de titlu, tinand cont de ierarhie.

"Un nou meci mare, un adversar puternic, un teren bun, un stadion bun. Echipa mea se afla intr-o forma buna. Am analizat ultimul meci cu Farul, am vazut momentele in care am jucat foarte bine, dar si o parte a jocului in care nu ...citește toată știrea

