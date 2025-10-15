Editeaza

Zi "focoasa" pentru ISU Dolj

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 11:45
0 citiri
In ultimele 24 de ore, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Oltenia" al judetului Dolj au desfasurat un total de 27 de interventii, vizand stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor medical calificat, precum si salvarea persoanelor din medii ostile vietii.
Ultimele 24 de ore au fost intense pentru ISU Dolj. Astfel, au avut loc interventii SMURD, paramedicii din cadrul subunitatilor operative fiind solicitati in 21 de cazuri, acordand ...citește toată știrea

