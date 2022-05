Zilele Mihai Viteazul, cea de-a VIII-a editie, spectatori de toate varstele sunt invitati la Craiova, in perioada 13-15 mai, la cea mai mare parada de costume medievale din tara

Spectatori de toate varstele sunt invitati la Craiova, in perioada 13-15 mai, la cea mai mare parada de costume medievale din tara, dar si sa descopere viata si atmosfera din timpul domnitorului Mihai Viteazul.Organizat de Casa de Cultura "Traian Demetrescu" si sustinut de Primaria Craiova, festivalul Zilele Mihai Viteazul propune, in cea de-a VIII-a editie, nu doar o calatorie in timp, ci si o celebrare a unei marcante figuri istorice.Timp de trei zile, de vineri, 13 mai, pana duminica, 15 ... citeste toata stirea