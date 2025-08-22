Editeaza

Ziua de 23 august si semnificatiile ei istorice

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 22 August 2025, ora 16:46
16 citiri
Evenimentul 23 august 1944 a fost cu siguranta un punct de cotitura in istoria Romaniei si a schimbat soarta acestei tari. Raman, si acum, multe necunoscute, dar un lucru este cert : pe 23 august 1944, Romania si-a schimbat cursul. Pana in 1989, 23 august a fost Ziua Nationala a Romaniei.

In cursul serii de 23 august 1944, Regele Mihai a transmis, prin radio, o proclamatie catre popor: "Romania a acceptat armistitiul oferit de Uniunea Sovietica, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii. ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Jandarmii doljeni, la datorie in weekend-ul trecut
Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor si asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta ...
Remiza pentru Istanbul BB, in prima etapa din Turcia
In play-off-ul Conference League, Universitatea Craiova se va duela cu turcii de la Istanbul ...
Superliga: victorii pentru FC Arges si U Cluj
In ultimele doua meciuri ale etapei a 6-a a Superligii, FC Arges a invins, la Mioveni, scor 2-0, pe ...
ActualitateBusinessSportLife Show