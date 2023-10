La invitatia directorului general al Ramada Plaza Craiova, Victor Berceanu, elevi si studenti de la institutiile de invatamant din Banie au participat astazi la "Ziua Educatiei in domeniul Ospitalitatii". Evenimentul a fost organizat de Ramada Plaza by Wyndham Craiova, in cadrul unei campanii de promovare a industriei hoteliere in randul tinerilor. Au fost prezenti elevi de la Liceul "Matei Basarab", de la Colegiul National "Elena Cuza", de la Liceul "Constantin Brancusi", de la Colegiul ... citeste toata stirea