In fiecare an, pe 5 decembrie este marcata Ziua Internationala a Voluntarilor (International Volunteer Day).In 1970, Adunarea Generala a ONU a adoptat Rezolutia 2659, care prevedea infiintarea unui grup international de voluntari in cadrul sistemului ONU, numit "Voluntarii Natiunilor Unite". Pe 17 decembrie 1985, Organizatia Natiunilor Unite, prin Rezolutia Adunarii Generale nr. 40/212, a invitat guvernele din intreaga lume sa marcheze anual, la 5 decembrie, Ziua internationala a voluntarilor ... citeste toata stirea