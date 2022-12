Ziua Nationala a Romaniei, omagiata cu fast de craioveni

Ziua Nationala a Romaniei a fost sarbatorita cu fast la Craiova, in Piata "Mihai Viteazul". Cateva mii de oameni au tinut sa participe, in ciuda frigului patrunzator, la manifestarile dedicate Marii Unirii de la 1 Decembrie 1918, cand , la Alba - Iulia, a fost desavarsita Romania Mare. De la copii de cativa anisori pana la varstnici , unii dintre cei din urma trecuti si de cea de-a doua tinerete, au adus un omagiu inaintasilor, privind cu speranta catre viitor.Frigul nu i-a tinut in case pe ... citeste toata stirea