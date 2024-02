"Ziua Protectiei Civile din Romania", celebrata la Craiova

In ziua de 28 februarie, se sarbatoresc 91 de ani de "Protectie Civila" in Romania. Institutia a luat fiinta in Romania in 1933, prin Decretul Regal nr. 468. Acesta aproba "Regulamentul de functionare a Apararii Pasive contra atacurilor aeriene", avand ca scop "limitarea efectelor bombardamentelor aeriene asupra populatiei si resurselor teritoriului, fie asigurandu-le protectia directa, fie micsorand eficacitatea atacurilor". Celebrand acest moment, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ... citește toată știrea