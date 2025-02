"Ziua Protectiei Civile in Romania", sarbatorita, cum se cuvine, la Craiova

In ziua de 28 februarie, se sarbatoreste "Ziua Protectiei Civile in Romania". La implinirea a 92 de ani de la infiintarea acestei structuri, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Oltenia" al Judetului Dolj avut loc o prezentare a importantei acestei zile, care face parte dintr-un program mai amplu de activitati. ISU Dolj a organizat o conferinta de presa, in ziua de 26 februarie, in acest sens, primele date fiind prezentate in acest sens. Am promis ca revenim cu amanunte, ... citește toată știrea