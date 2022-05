Davos: Rusia de acum exclusa

Dupa doi ani de intrerupere din cauza pandemiei de Covid-19, Forumul economic mondial de la Davos -editia a 51-a a debutat la 22 mai si se va incheia maine 26 mai. Creat in 1971, Forumul n-a primit anul acesta, in premiera, dupa era Gorbaciov, nici un resortisant rus. In schimb in sistem video, summit-ul a fost deschis de presedintele ucrainian care a cerut sanctiuni maxime contra Rusiei si bineinteles arme. Partener strategic al World Economic Forum (WEF), Rusia a fost exclusa din cauza ... citeste toata stirea