Experiente didactice inovatoare si imersiune culturala prin proiecte Erasmus+ la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Marsani

Si in anul scolar 2023/2024, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Marsani a continuat experienta proiectelor de educatie scolara cu finantare de la Uniunea Europeana.Astfel, au fost derulate activitati de educatie pentru protectia mediului inconjurator dar si mobilitati internationale in scoala partenera din Italia, oras Brindisi, prin proiectul Erasmus+ KA 2 "Act Local, Think Global". In perioada 23/27 septembrie 2024, scoala Marsani a gazduit a doua intalnire de proiect cu tematica energiei regenerabile. ... citește toată știrea