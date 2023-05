In cursul zilei de sambata, 27 mai, ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a aflat in Dolj, la Bechet, Dabuleni (Statiunea de cercetare), Ostroveni, pentru promovarea "Programului-pilot de irigare prin picurare pentru legume si cartofi timpurii, cu independenta energetica". Astfel, 40 milioane euro sunt alocati, in acest fel, de care vor beneficia cca. 5.000 de tineri fermieri. Prin acest program, sunt prevazute achizitii multiple: un kit modular de irigatii prin picurare, independent energetic, ... citeste toata stirea