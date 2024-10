Tehnologia 6G, testata cu succes si in Europa: viteza de 938 GB pe secunda

In timp ce operatorii de telefonie mobila si internet sunt in plin proces de implementare a retelelor 5G, tehnologia continua sa evolueze. Mari companii din domeniu si alte entitati implicate in cercetare pun deja bazele retelelor 6G, care vor reprezenta probabil noul standard in deceniul urmator. Desi pare un viitor indepartat, mai sunt doar 5 ani pana in anul 2030, timp suficient pentru a fi pregatite surprize de proportii pentru fiecare utilizator de tehnologie - statut eligibil pentru orice ... citește toată știrea