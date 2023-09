Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" gazduieste luni, 25 septembrie 2023, aniversarea a 25 de ani de aparitie a revistei Mozaicul, serie noua, sub egida Editurii Aius, si a 185 de ani de la aparitia primei reviste de cultura din Oltenia, Mozaikul, intemeiata de Constantin Lecca. Evenimentul se va desfasura in sala "Dinu C. Giurescu" incepand cu ora 17.00.Cu acest prilej va fi prezentate cel mai recent numar al revistei Mozaicul, nr.8-9/2023 de catre Petrisor Militaru, redactor-sef ... citeste toata stirea