Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman", prin Sectia Mediateca si American Corner propune, in luna decembrie, expozitia de carti si materiale multimedia intitulata "A Christmas at the Library".Expozitia prezinta carti, colinde in limba engleza si in limba romana, filme artistice, filme animate sau spectacole de balet, toate putand fi consultate gratuit in regim de sala de lectura.Dintre titlurile de carti si colectii muzicale expuse mentionam:"Colinde romanesti", Roton, 2006. ... citeste toata stirea