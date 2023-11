Facultatea de Teologie Ortodoxa din Craiova, in parteneriat cu Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" Dolj, cu Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova si cu Muzeul Olteniei, organizeaza vineri, 17 noiembrie a.c., incepand cu ora 16, la Sala de expozitie "Ritmurile vietii" - Casa Banieid in Craiova, cea de-a doua conferinta a Atelierul Synaxis, intitulata "Suferintele razboiului in evocari feminine".Prelegerea va fi sustinuta de conf. univ. dr. Ioana-Ruxandra Fruntelata, ... citeste toata stirea