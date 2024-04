AMR a organizat lansarea volumului prof. dr. Constantin Caslaru "De la Kratovo la Bailesti", un roman extrem de documentat si plin de sensibilitate

La sfarsitul saptamanii trecute, Asociatia Macedonenilor din Romania (AMR), in colaborare cu Asociatia Pensionarilor Civili Mihai Viteazul, a organizat lansarea de carte "De la Kratovo la Bailesti", a domnului prof. dr. Constantin Caslaru. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman, in Sala Acad. Dinu C. Giurescu si s-a bucurat de un public numeros multietnic. Invitati sa vorbeasca despre carte au fost Angi Melania Cristea si Gela Enea (Uniunea Scriitorilor din ... citește toată știrea