La sfarsitul saptamanii trecute, reprezentantii Asociatiei Macedonenilor din Romania (AMR), alaturide deputatul Ionel Stancu, au fost prezenti in orasul lui Nea Marin, la Sarbatoarea Zaibarului si a Prazului, in Piata Civica, de Zilele orasului Bailesti.Am raspuns, onorati, invitatiei primite din partea Casei de Cultura "Amza Pellea" de a participa in cadrul manifestarilor prilejuite de zilele municipiului Bailesti, cu Ansamblul Folcloric "Sonte" si solistele AMR la Parada portului popular, ... citeste toata stirea