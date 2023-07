A raspuns cu mare interes invitatiei lansate de Asociatia Macedonenilor din Romania (AMR), directorul Festivalului Boban Josifovski a venit impreuna cu o parte dintre fetele corului festivalului cu traditie in Macedonia, "Privighetoarea de Aur" (-* grade, * grade), la Bucuresti si Craiova unde au avut loc doua spectacole deosebite "Vara in glasul copiilor macedoneni".A acceptat cu mare drag sa ne ofere un interviu.Festivalul Privighetoarea de Aur este unul de traditie in Macedonia, care in ... citeste toata stirea