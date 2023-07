Cu prilejul participarii la Tabara de Folclor organizata in Macedonia, la Ohrid, in perioada 16 - 23 iulie, Ansamblul Sonte al Asociatiei Macedonenilor din Romania(AMR) a primit diploma, dar si scrisoare de multumire din partea Agentiei pentru Imigrare din Republica Macedonia de Nord, pentru eforturile intreprinse in vederea pastrarii dansurilor si muzicii macedonene autentice, cat si aculturii macedonene.Programul artistic ales pentru Tabara de Folclor a avut o coregrafie speciala realizata ... citeste toata stirea