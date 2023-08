Revolta Ilinden a fost primul pas al tarii catre suveranitate. La 2 august 1903, Krusevo a devenit casa Republicii Macedonia de scurta durata, fondata de revolutionari. Republica a fost sugrumata de Imperiul Otoman doar 10 zile mai tarziu. Revolta este marcata de o sarbatoare cunoscuta sub numele de Ilinden si are loc pe 2 august.In Macedonia de Nord, la doi kilometri de sudul orasului Krusevo, a fost inaugurat, in anul 1974, in aceeasi zi, de 2 august, de Ilinden, monumentul cunoscut sub ... citeste toata stirea