Ateliere de Creatie, pe perioada verii, la Asociatia Macedonenilor din Romania, Filiala Craiova

Si in aceasta vara, Asociatia Macedonenilor din Romania (AMR) Craiova a deschis portile imaginatiei si creativitatii printr-o serie de ateliere de creatie destinate atat copiilor, cat si adultilor. Sub coordonarea talentatei Mirela Stefania Dumitrescu, participantii au ocazia sa exploreze diverse forme de arta si mestesuguri, intr-un mediu prietenos si stimulant.Atelierele sunt impartite in mai multe categorii, fiecare oferind oportunitati unice de exprimare artistica. Atelierele de pictura ... citește toată știrea