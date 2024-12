"Autobiogra-FIE CE-O FI!" se lanseaza sambata, 14 decembrie, la Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman"

Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" gazduieste sambata, 14 decembrie, lansarea volumului "Autobiogra-FIE CE-O FI!", autor Valentin Iordache.Evenimentul va avea loc in sala "Acad. Dinu C. Giurescu", incepand cu ora 11.00, in prezenta invitatilor: Cristian Ciomu, Mircea Liviu Goga, Dodo Nita.Severineanul Valentin Iordache a fost un profesor de franceza orsovean. Acum, la pensie, locuieste in Craiova, ca un "pur si simplu" autor de benzi desenate.Un autor de benzi desenate este, ... citește toată știrea