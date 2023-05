Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman", prin Sectia pentru Copii si Tineret, organizeaza cea de-a 49-a editie a concursului de recitari "Pe aripile poeziei", care se adreseaza elevilor inscrisi in ciclul primar si gimnazial.Editia din acest an se va desfasura miercuri, 31 mai 2023, incepand cu ora 13.00, in sala "Academician Dinu C. Giurescu".Inscrierile pentru participarea la concursul "Pe aripile poeziei" se pot face doar de catre cadrele didactice indrumatoare, fiecare unitate ... citeste toata stirea