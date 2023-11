In data de 28 noiembrie 2023, la Sala de festivitati a Facultatii de Teologie Ortodoxa din Craiova, a avut loc prima din cele patru conferinte teologice organizate sub egida Synaxis in anul universitar 2023-2024. Prelegerea intitulata "Camara cuvintelor lui Dumnezeu" a fost sustinuta de Inaltpreasfintitul Acad. dr. Irineu Ion Popa, arhiepiscopul Craiovei si mitropolitul Olteniei.Conferinta a evidentiat invatatura ortodoxa despre Maica Domnului in relatie cu evenimentul Nasterii lui Mesia. ... citeste toata stirea