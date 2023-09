Luna septembrie ne-a purtat tolba de publicatii scoase la tipar de Asociatia Macedonenilor din Romania (AMR) la targurile de carte din tara. Ne-am bucurat de un public numeros, interesat sa ne cunoasca, sa ne descopere istoria si traditiile.A fost o bucurie pentru membrii nostri sa se afle in prima saptamana a anului scolar la Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania ce a avut loc in perioada 13 - 17 septembrie, intr-un spatiu simbolic al orasului: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant. In ... citeste toata stirea