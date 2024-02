Cea de-a doua editie a Zilelor Brancusi la Muzeul Cartii si Exilului Romanesc

Muzeul Cartii si Exilului Romanesc participa la cea de-a doua editie a Zilelor Brancusi, organizata de Consiliul Judeten Dolj, cu o serie de evenimente culturale, dedicate implinirii a 148 de ani de la nasterea marelui sculptor oltean.Pe parcursul a trei zile, in intervalul 17-29 februarie 2024, Muzeul Cartii si Exilului Romanesc isi asteapta vizitatorii cu trei expozitii de arta si fotografie si o masa rotunda, intitulata "Brancusi in Exil. Forme, Concepte si sincronism in opera lui ... citește toată știrea