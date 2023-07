Primaria Municipiului Craiova, Consiliul Local si Fundatia Culturala Iubirea organizeaza, cusprijinul Consiliului Judetean Dolj si al revistei "Flacara lui Adrian Paunescu", in perioada 21-23 iulie 2023, cea de-a IX-a editie a Festivalului International Adrian Paunescu.In acelasi iulie in care Adrian Paunescu ar fi implinit 80 de ani, in acelasi an in care se implinesc 50 de ani de la prima manifestare a Cenaclului Flacara, intalnirea noastra de la Craiova incearca sa repare din absente si ... citeste toata stirea