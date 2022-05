Comunicat presa Rezidenta culturala "Story Wood Cut"

Rezidenta culturala "Story Wood Cut", organizata de Casa de Cultura Traian Demetrescu, din Craiova in perioada 13-15 mai 2022 a ajuns la sfarsit. Aflata la cea de-a cincea editie si dedicata creatiilor de sculptura in lemn, rezidenta a reunit la Craiova, timp de doua saptamani sase artisti sculptori cu motofierastraul, din toate colturile tarii.Pe parcursul rezidentei au fost create sase sculpturi in marime naturala reprezentand personaje fantastice, inspirate din legendele ... citeste toata stirea