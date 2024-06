"COMUNIUNEA OMULUI CU DUMNEZEU IN SCOAREsA SI PISTORNIC"

Joi, 20 iunie 2024, Sectia de Etnografie a Muzeului Olteniei Craiova deschide publicului larg portile pentru vernisajul unei noi expozitii temporare"Comuniunea omului cu Dumnezeu in scoarta si pistornic",in cadrul careia sunt puse in valoare in scopul cunoasterii, educarii si recreerii doua dintre obiectele de patrimoniu din colectiile muzeului ce fac trimitere la legatura dintre om si Dumnezeu: pistornicul, ca instrument ceremonial al actului de a darui si a primi ofrande, si covorul oltenesc ... citește toată știrea