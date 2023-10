Institutul de Cercetari Socio-Umane din Craiova "C.S.Nicolaescu-Plopsor" al Academiei Romane, in parteneriat cu Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" si Consiliul Judetean Dolj, organizeaza, in perioada 5 -7 octombrie 2023, Conferinta anuala a Institutul de Cercetari Socio-Umane din Craiova "C.S. Nicolaescu-Plopsor.Deschiderea conferintei, ce se va desfasura in format hibrid, va avea loc joi, 5 octombrie 2023, la ora 10.00, la Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman", din ... citeste toata stirea