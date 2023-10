Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman", in parteneriat cu Institutul de Cercetari Socio-Umane din Craiova "C.S.Nicolaescu-Plopsor" al Academiei Romane, si Consiliul Judetean Dolj, organizeaza sambata, 7 octombrie 2023, conferinta "Intersectii culturale: de la Dimitrie Cantemir la Alexandru Dutu", conferinta sustinuta de Stefan Lemny.Stefan Lemny, este istoric roman naturalizat francez. Doctor in istorie, specialist in istoria culturala a secolului al XVIII-lea. Este responsabil de ... citeste toata stirea