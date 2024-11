Doliu in muzica romaneasca: Gabriel Cotabita si Marius Batu au murit

Zi neagra pentru muzica romaneasca, doi artisti celebri, Gabriel Cotabita si Marius Batu, incetand din viata. Nascut la Craiova, in 1955, Gabriel Cotabita a fost unul dintre cei mai cunoscuti cantareti de muzica usoara din Romania.A studiat chitara la Scoala populara de arta si a absolvit Institutul de Electrotehnica, ambee in Banie. In perioada 1979-1980, a colaborat cu formatia Basorelief. S-a lansat in cadrul Cenaclului Flacara, cu trupa Redivivus, a fost solistul vocal al formatiei VH2, a ... citește toată știrea