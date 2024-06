Doua membre ale Asociatiei Macedonenilor din Romania, la Tabara de pictura pentru diaspora din Republica Macedonia de Nord

Inceputul lunii iunie a adus un nou capitol in seria evenimentelor din acest an la care membrii Asociatiei Macedonenilor din Romania (AMR) participa: "Tabara de pictura pentru diaspora". Evenimentul s-a desfasurat in orasul Ohrid si a fost organizat de Agentia pentru Emigrare, din Republica Macedonia de Nord.Din partea AMR au participat doamna Mirela Stefania Dumitrescu, etnic macedonean si pictor talentat, coordonatoarea atelierelor de creatie ce au loc saptamanal la filiala din Craiovasi ... citește toată știrea