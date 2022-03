Elena Farago, o personalitate viabila in spatiul nostru spiritual

Timp de cateva zile (28-31 martie a.c.) Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman", un far al culturii doljene, organizeaza cea de a 45-a editie a zilelor "Elena Farago", scriitoare de talent, directoarea "Fundatiei Aman", Cetatean de Onoare al Craiovei, din 1947, recunoastere a unei existente dedicate artei, fiind sarbatorita in mod oficial in prezenta ministrului Culturii, Ion Pas. Manifestarile, din aceste zile, poarta amprenta implinirii a 144 de ani de la nasterea celei care a avut ... citeste toata stirea