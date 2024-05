Expozitia Conversatii a artistei vizuale Maria Bordeanu, vernisata la ICR Stockholm

Vernisajul expozitiei Conversatii a artistei vizuale Maria Bordeanu va avea loc in data de 23 mai 2024, de la ora 18.00, in galeria de la sediul ICR Stockholm (Skeppsbron 20). Expozitia gazduita de Institutul Cultural Roman de la Stockholm este organizata in parteneriat cu 418 Gallery, cu sediul la Cetate (Romania) si cu o filiala la Munchen (Germania). Evenimentul se va bucura de prezenta artistei Maria Bordeanu, stabilita la Stockholm, si a curatoarei Antonella Grevers. Lucrarile prezentate ... citește toată știrea