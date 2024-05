Expozitia "William Shakespeare (23 aprilie 1564 - 23 aprilie 1616)" se desfasoara in perioada 16 - 22 mai 2024.

Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman", prin sectia Depozit General si Sali de lectura propune expozitia "William Shakespeare (23 aprilie 1564 - 23 aprilie 1616)", expozitie organizata cu prilejul Festivalului Shakespeare, ce se desfasoara in orasul nostru in perioada 16 - 22 mai 2024.Dintre titlurile expuse mentionam:Henry V, edited by Roma Gill, OBE, M.A. Cantab., B. Litt. Oxon, Oxford University Press, William Shakespeare,Hamlet, Prince of Denmark, Versiunea romaneasca de ... citește toată știrea